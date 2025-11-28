OPINION DETAIL
दिल्ली में बम विस्फोट हुआ, कश्मीर में घर उजाड़ दिए गए - भारत में युद्ध अपराधों का सामान्यीकरण
फिलिस्तीन के साथ-साथ कश्मीर भी सैन्य कब्जे के सबसे लम्बे समय से चले आ रहे मामलों में से एक है, जहां आत्मनिर्णय का अधिकार, संरचनात्मक रूप से नकारा गया है।
दिल्ली में बम विस्फोट हुआ, कश्मीर में घर उजाड़ दिए गए - भारत में युद्ध अपराधों का सामान्यीकरण
गणतंत्र दिवस पर विचार: एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में तुर्किए की 'महान रणनीति'
एक आधुनिक राष्ट्र-राज्य के रूप में जन्म से लेकर वर्तमान तक, तुर्किए ने समय की जरूरतों के अनुकूल अपनी नीति को कैलिब्रेट किया है - अनावश्यक जोखिमों से बचने के लिए व्यावहारिकता को प्राथमिकता दी है।
गणतंत्र दिवस पर विचार: एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में तुर्किए की 'महान रणनीति'
7 अक्टूबर को याद करना: विवादित स्मृतियां और जारी परिणाम
दो साल बाद, 7 अक्टूबर की घटनाएं अभी भी गहराई से विवादित हैं। उभरते हुए कथानक में व्याख्या और तथ्य दोनों का योगदान है, जो इजरायल, फिलिस्तीन और शांति की कमजोर संभावनाओं को देखने का तरीका तय करता है।
7 अक्टूबर को याद करना: विवादित स्मृतियां और जारी परिणाम
UTILITY - SPOTLIGHT AUTHORS
क़ुर्रतुलैन रहबर
author
सबीना सिद्दीकी
author
कविता अय्यर
author
मोहम्मद एस्लामी
author
डॉ. डैन स्टीनबॉक
author
78 वर्षों के बाद, भारत के मुसलमानों को नागरिकता से बाहर किया जा रहा है
पार्टिशन के बाद समानता और संबंध का वादा करने वाले भारत के 200 मिलियन मुसलमान अब कानूनी, राजनीतिक और सांस्कृतिक अपवर्जन का सामना कर रहे हैं, जो गणराज्य के धर्मनिरपेक्ष वादे की ही नींव को खोखला कर रहे हैं।
78 वर्षों के बाद, भारत के मुसलमानों को नागरिकता से बाहर किया जा रहा है
ब्लड एंड हनी: श्रेब्रेनिका नरसंहार के तीस साल बाद
जैसे ही बोस्निया तीन दशक पूरे करता है, जहां यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे भयावह अत्याचार हुआ था, उत्तरजीवी अपने प्रियजनों की तलाश जारी रखते हैं, जबकि दुनिया अपनी विफलताओं को दोहराती है।
ब्लड एंड हनी: श्रेब्रेनिका नरसंहार के तीस साल बाद