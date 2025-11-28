78 वर्षों के बाद, भारत के मुसलमानों को नागरिकता से बाहर किया जा रहा है

पार्टिशन के बाद समानता और संबंध का वादा करने वाले भारत के 200 मिलियन मुसलमान अब कानूनी, राजनीतिक और सांस्कृतिक अपवर्जन का सामना कर रहे हैं, जो गणराज्य के धर्मनिरपेक्ष वादे की ही नींव को खोखला कर रहे हैं।