दुनिया
खेल
कला और संस्कृति
जलवायु
टेक्नॉलॉजी
अर्थव्यवस्था
कहानी
विचार
तुर्की
राजनीति
'इज़रायल-ईरान संघर्ष'
विचार
भारत ने दुर्लभ मृदा चुम्बक उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 800 मिलियन डॉलर की योजना को मंजूरी दी
वर्तमान में नई दिल्ली अपनी मांग को मुख्य रूप से आयात के माध्यम से पूरा करती है, तथा सरकार का अनुमान है कि 2030 तक देश की जरूरतें दोगुनी हो सकती हैं।
बहरीन के शाह और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों पर चर्चा की
मनामा में वार्ता के दौरान शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा और शहबाज शरीफ ने अपने देशों के बीच ऐतिहासिक संबंधों की पुष्टि की
ग्रीक प्रशासित साइप्रस के संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने भारतीय राष्ट्रपति से मुलाकात की
अनिता डेमेट्रियौ एक संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रही हैं जो मंगलवार से वरिष्ठ भारतीय नेताओं के साथ बैठक कर रहा है।
भारत और इंडोनेशिया के रक्षा मंत्रियों की दिल्ली में बैठक
भारत और इंडोनेशिया ने हिंद महासागर रिम एसोसिएशन जैसे बहुपक्षीय ढांचे के माध्यम से सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की और समुद्री क्षेत्र जागरूकता में सहयोग बढ़ाने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की।
ट्रेनों में हलाल-प्रमाणित भोजन परोसने का कोई आधिकारिक प्रावधान नहीं: भारतीय रेलवे
एनएचआरसी ने रेलवे बोर्ड को एक शिकायत पर नोटिस जारी किया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि भारतीय रेलवे मांसाहारी भोजन में केवल हलाल-प्रसंस्कृत मांस परोसता है।
भारत बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री हसीना को प्रत्यर्पित करने की मांग की जांच कर रहा है: अधिकारी
78 वर्षीय हसीना को पिछले साल छात्र प्रदर्शनकारियों पर की गई कार्रवाई के मामले में गैर-मौजूदगी में मृत्युदंड सुनाया गया।
सुप्रीम कोर्ट ने ईसाई सैन्य अधिकारी की बर्खास्तगी को बरकरार रखा जिसने मंदिर में प्रवेश नहीं करा था
मुख्य न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता से कहा कि वर्दी में रहते हुए वह इस बारे में “निजी समझ” नहीं रख सकते कि उनका धर्म क्या अनुमति देता है
पाकिस्तान ने स्वदेशी एंटी-शिप बैलिस्टिक मिसाइल का 'सफल' परीक्षण किया
अफ़ग़ानिस्तान द्वारा जवाबी कार्रवाई की धमकी के बाद पाकिस्तान ने घातक हमलों से इनकार किया
द्वारा
ज़ेनेप जोनकर
बोस्निया नरसंहार के अंदर: स्नाइपर 'सफारी' और मजे के लिए हत्या
भारत द्वारा नागरिक को हिरासत में लिए जाने का आरोप लगाने के बाद चीन ने सीमा क्षेत्र पर दावा दोहराया
सुप्रीम कोर्ट ने ईसाई सैन्य अधिकारी की बर्खास्तगी को बरकरार रखा जिसने मंदिर में प्रवेश नहीं करा था
मुख्य न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता से कहा कि वर्दी में रहते हुए वह इस बारे में “निजी समझ” नहीं रख सकते कि उनका धर्म क्या अनुमति देता है
पाकिस्तान ने स्वदेशी एंटी-शिप बैलिस्टिक मिसाइल का 'सफल' परीक्षण किया
अफ़ग़ानिस्तान द्वारा जवाबी कार्रवाई की धमकी के बाद पाकिस्तान ने घातक हमलों से इनकार किया
द्वारा
ज़ेनेप जोनकर
बोस्निया नरसंहार के अंदर: स्नाइपर 'सफारी' और मजे के लिए हत्या
भारत द्वारा नागरिक को हिरासत में लिए जाने का आरोप लगाने के बाद चीन ने सीमा क्षेत्र पर दावा दोहराया
भारत ने दुर्लभ मृदा चुम्बक उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 800 मिलियन डॉलर की योजना को मंजूरी दी
वर्तमान में नई दिल्ली अपनी मांग को मुख्य रूप से आयात के माध्यम से पूरा करती है, तथा सरकार का अनुमान है कि 2030 तक देश की जरूरतें दोगुनी हो सकती हैं।
बहरीन के शाह और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों पर चर्चा की
मनामा में वार्ता के दौरान शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा और शहबाज शरीफ ने अपने देशों के बीच ऐतिहासिक संबंधों की पुष्टि की
ग्रीक प्रशासित साइप्रस के संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने भारतीय राष्ट्रपति से मुलाकात की
अनिता डेमेट्रियौ एक संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रही हैं जो मंगलवार से वरिष्ठ भारतीय नेताओं के साथ बैठक कर रहा है।
विचार
सुप्रीम कोर्ट ने ईसाई सैन्य अधिकारी की बर्खास्तगी को बरकरार रखा जिसने मंदिर में प्रवेश नहीं करा था
मुख्य न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता से कहा कि वर्दी में रहते हुए वह इस बारे में “निजी समझ” नहीं रख सकते कि उनका धर्म क्या अनुमति देता है
पाकिस्तान ने स्वदेशी एंटी-शिप बैलिस्टिक मिसाइल का 'सफल' परीक्षण किया
अफ़ग़ानिस्तान द्वारा जवाबी कार्रवाई की धमकी के बाद पाकिस्तान ने घातक हमलों से इनकार किया
द्वारा
ज़ेनेप जोनकर
बोस्निया नरसंहार के अंदर: स्नाइपर 'सफारी' और मजे के लिए हत्या
भारत द्वारा नागरिक को हिरासत में लिए जाने का आरोप लगाने के बाद चीन ने सीमा क्षेत्र पर दावा दोहराया
सुप्रीम कोर्ट ने ईसाई सैन्य अधिकारी की बर्खास्तगी को बरकरार रखा जिसने मंदिर में प्रवेश नहीं करा था
मुख्य न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता से कहा कि वर्दी में रहते हुए वह इस बारे में “निजी समझ” नहीं रख सकते कि उनका धर्म क्या अनुमति देता है
पाकिस्तान ने स्वदेशी एंटी-शिप बैलिस्टिक मिसाइल का 'सफल' परीक्षण किया
अफ़ग़ानिस्तान द्वारा जवाबी कार्रवाई की धमकी के बाद पाकिस्तान ने घातक हमलों से इनकार किया
द्वारा
ज़ेनेप जोनकर
बोस्निया नरसंहार के अंदर: स्नाइपर 'सफारी' और मजे के लिए हत्या
भारत द्वारा नागरिक को हिरासत में लिए जाने का आरोप लगाने के बाद चीन ने सीमा क्षेत्र पर दावा दोहराया
भारत और इंडोनेशिया के रक्षा मंत्रियों की दिल्ली में बैठक
भारत और इंडोनेशिया ने हिंद महासागर रिम एसोसिएशन जैसे बहुपक्षीय ढांचे के माध्यम से सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की और समुद्री क्षेत्र जागरूकता में सहयोग बढ़ाने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की।
ट्रेनों में हलाल-प्रमाणित भोजन परोसने का कोई आधिकारिक प्रावधान नहीं: भारतीय रेलवे
एनएचआरसी ने रेलवे बोर्ड को एक शिकायत पर नोटिस जारी किया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि भारतीय रेलवे मांसाहारी भोजन में केवल हलाल-प्रसंस्कृत मांस परोसता है।
भारत बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री हसीना को प्रत्यर्पित करने की मांग की जांच कर रहा है: अधिकारी
78 वर्षीय हसीना को पिछले साल छात्र प्रदर्शनकारियों पर की गई कार्रवाई के मामले में गैर-मौजूदगी में मृत्युदंड सुनाया गया।
अधिक लोड करें
1x
00:00
00:00