दुनिया
भारत ने दुर्लभ मृदा चुम्बक उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 800 मिलियन डॉलर की योजना को मंजूरी दी
वर्तमान में नई दिल्ली अपनी मांग को मुख्य रूप से आयात के माध्यम से पूरा करती है, तथा सरकार का अनुमान है कि 2030 तक देश की जरूरतें दोगुनी हो सकती हैं।
भारत ने दुर्लभ मृदा चुम्बक उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 800 मिलियन डॉलर की योजना को मंजूरी दी
बहरीन के शाह और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों पर चर्चा की
मनामा में वार्ता के दौरान शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा और शहबाज शरीफ ने अपने देशों के बीच ऐतिहासिक संबंधों की पुष्टि की
बहरीन के शाह और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों पर चर्चा की
ग्रीक प्रशासित साइप्रस के संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने भारतीय राष्ट्रपति से मुलाकात की
अनिता डेमेट्रियौ एक संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रही हैं जो मंगलवार से वरिष्ठ भारतीय नेताओं के साथ बैठक कर रहा है।
ग्रीक प्रशासित साइप्रस के संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने भारतीय राष्ट्रपति से मुलाकात की
विचार
opinion
द्वारा ज़ेनेप जोनकर
भारत और इंडोनेशिया के रक्षा मंत्रियों की दिल्ली में बैठक
भारत और इंडोनेशिया ने हिंद महासागर रिम एसोसिएशन जैसे बहुपक्षीय ढांचे के माध्यम से सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की और समुद्री क्षेत्र जागरूकता में सहयोग बढ़ाने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की।
भारत और इंडोनेशिया के रक्षा मंत्रियों की दिल्ली में बैठक
ट्रेनों में हलाल-प्रमाणित भोजन परोसने का कोई आधिकारिक प्रावधान नहीं: भारतीय रेलवे
एनएचआरसी ने रेलवे बोर्ड को एक शिकायत पर नोटिस जारी किया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि भारतीय रेलवे मांसाहारी भोजन में केवल हलाल-प्रसंस्कृत मांस परोसता है।
ट्रेनों में हलाल-प्रमाणित भोजन परोसने का कोई आधिकारिक प्रावधान नहीं: भारतीय रेलवे
भारत बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री हसीना को प्रत्यर्पित करने की मांग की जांच कर रहा है: अधिकारी
78 वर्षीय हसीना को पिछले साल छात्र प्रदर्शनकारियों पर की गई कार्रवाई के मामले में गैर-मौजूदगी में मृत्युदंड सुनाया गया।
भारत बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री हसीना को प्रत्यर्पित करने की मांग की जांच कर रहा है: अधिकारी