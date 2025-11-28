विचार
यदि एन फ्रैंक जीवित होती, तो वह गज़ा में होने वाले नरसंहार के बारे में लिखती।
कला और वकालत के माध्यम से, कार्यकर्ता ग़ज़ा संकट और मानवाधिकारों पर पश्चिम की चयनात्मक नैतिकता को चुनौती देते हैं
नई रिपोर्ट में पाया गया कि इज़रायल गज़ा में मानवीय पहुंच में सुधार करने में विफल रहा है
युद्धविराम के बीच गाजा में सहायता पहुंचने के साथ, मानवीय एजेंसियां तत्काल जवाबदेही की मांग कर रही हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इज़रायली फिलिस्तीनियों को तबाह करना जारी न रख सकें
कैसे वाशिंगटन ने अफ्रीका में चीन के प्रभाव को चुनौती देने का अपना प्रयास खो दिया।
लगातार अमेरिकी सरकारों की अफ्रीका को प्राथमिकता देने में विफलता रही है, जिससे चीन को अपनी छाप छोड़ने का पर्याप्त समय और अवसर मिल गया है।
कैसे चने और संतरे रूस और पाकिस्तान को प्रतिबंधों से बचाने में मदद कर रहे हैं
दोनों देश ऐसी अनोखी आर्थिक परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं जो वस्तु-विनिमय व्यापार को विशेष रूप से आकर्षक बनाती हैं। यह रणनीति भविष्य में अन्य देशों के साथ व्यापार के लिए एक रूपरेखा प्रस्तुत कर सकती है।
