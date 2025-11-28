कैसे चने और संतरे रूस और पाकिस्तान को प्रतिबंधों से बचाने में मदद कर रहे हैं

दोनों देश ऐसी अनोखी आर्थिक परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं जो वस्तु-विनिमय व्यापार को विशेष रूप से आकर्षक बनाती हैं। यह रणनीति भविष्य में अन्य देशों के साथ व्यापार के लिए एक रूपरेखा प्रस्तुत कर सकती है।