पोप ने कहा कि भूमध्य सागर और वैश्विक भविष्य में तुर्किए का 'महत्वपूर्ण स्थान' है
पोप, जो वेटिकन के राष्ट्राध्यक्ष भी हैं, ने तुर्किए के राष्ट्रपति के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा, 'भूमध्यसागर और पूरे विश्व के वर्तमान और भविष्य में आपका महत्वपूर्ण स्थान है।'
एर्दोगान ने पोप के तुर्किए दौरे को सामान्य आधार को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में सराहा
पोप लियो XIV रविवार तक तुर्किए में हैं और यह उनका पहला विदेशी दौरा है। वह कई शहरों, जिनमें इस्तांबुल और एक समय निकिया कहलाने वाला इज़निक शामिल हैं, का दौरा करने वाले हैं।
तुर्किए पाकिस्तान के साथ ऊर्जा अन्वेषण सौदे को औपचारिक रूप देने जा रहा है
तुर्किए और पाकिस्तान ने दक्षिण एशियाई देश में 40 ब्लॉकों में समुद्री तेल और गैस की खोज के लिए संयुक्त बोली लगाने के लिए अप्रैल में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
'रेगिस्तानी बाघ' जिसने मदीना और उसके पवित्र अवशेषों की रक्षा की
पाशा, जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मदीना पर कब्ज़ा करने की चाहत रखने वाले अंग्रेजों के खिलाफ 2 साल 7 महीने तक पवित्र भूमि की रक्षा की थी, ने इस्तांबुल पवित्र अवशेषों के लगभग 100 टुकड़े भेजे थे।
तुर्किए के राष्ट्रपति ने कहा कि 'दृढ़ और सुसंगत' वैश्विक प्रतिक्रिया 'नेतन्याहू को रोक सकती है'
राष्ट्रपति रेजेप तैयप एर्दोगान ने इज़राइल पर 'मज़बूत राजनयिक दबाव' की आवश्यकता पर ज़ोर दिया, कहा कि गाज़ा में युद्धविराम को पूरी तरह से लागू किया जाना चाहिए।
तुर्किए ऑस्ट्रेलिया के साथ समझौते के बाद COP31 की मेजबानी करेगा
ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन मंत्री क्रिस बोवेन को वार्ताओं के लिए COP अध्यक्ष बनाया जाएगा, जबकि तुर्की सम्मेलन की मेजबानी करेगा और COP अध्यक्षता संभालेगा।
'रेगिस्तानी बाघ' जिसने मदीना और उसके पवित्र अवशेषों की रक्षा की
पाशा, जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मदीना पर कब्ज़ा करने की चाहत रखने वाले अंग्रेजों के खिलाफ 2 साल 7 महीने तक पवित्र भूमि की रक्षा की थी, ने इस्तांबुल पवित्र अवशेषों के लगभग 100 टुकड़े भेजे थे।
तुर्किए के राष्ट्रपति ने कहा कि 'दृढ़ और सुसंगत' वैश्विक प्रतिक्रिया 'नेतन्याहू को रोक सकती है'
राष्ट्रपति रेजेप तैयप एर्दोगान ने इज़राइल पर 'मज़बूत राजनयिक दबाव' की आवश्यकता पर ज़ोर दिया, कहा कि गाज़ा में युद्धविराम को पूरी तरह से लागू किया जाना चाहिए।
तुर्किए ऑस्ट्रेलिया के साथ समझौते के बाद COP31 की मेजबानी करेगा
ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन मंत्री क्रिस बोवेन को वार्ताओं के लिए COP अध्यक्ष बनाया जाएगा, जबकि तुर्की सम्मेलन की मेजबानी करेगा और COP अध्यक्षता संभालेगा।
