राजनीति

राजनीति

प्रदूषण की बढ़ती समस्या के विरोध में विपक्ष ने प्रदर्शन किया
नई दिल्ली में सर्दियों के दौरान शहर में आम तौर पर दिखने वाला जहरीला धुआं छाया रहा, क्योंकि मौसम की खराब परिस्थितियों ने प्रदूषकों के फैलाव में बाधा डाली
प्रदूषण की बढ़ती समस्या के विरोध में विपक्ष ने प्रदर्शन किया
विचार
opinion
ट्रम्प प्रशासन ग्रीनलैंड को शामिल करने के लिए कई विकल्पों पर विचार कर रहा है, सैन्य विकल्प भी शामिल
बुधवार को व्हाइट हाउस ने घोषणा की कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रशासन ग्रीनलैंड को अमेरिका में शामिल करने के कई विकल्पों पर विचार कर रहा है, जिसमें "सेना का उपयोग" भी शामिल है।
ट्रम्प प्रशासन ग्रीनलैंड को शामिल करने के लिए कई विकल्पों पर विचार कर रहा है, सैन्य विकल्प भी शामिल
भारतीय विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को अगली सूचना तक ईरान की गैर-जरूरी यात्रा से बचने को कहा
विदेश मंत्रालय ने ईरान में निवास वीजा पर रह रहे भारतीय नागरिकों से भी आग्रह किया कि यदि उन्होंने अभी तक ऐसा नहीं किया है तो वे भारतीय दूतावास में पंजीकरण कराएं।
भारतीय विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को अगली सूचना तक ईरान की गैर-जरूरी यात्रा से बचने को कहा
बांग्लादेश का कहना है कि हसीना के शासनकाल में हुए अपहरणों में कम से कम 287 लोग मारे गए।
आयोग ने कहा कि कुछ शवों को राजधानी ढाका में स्थित बुरिगंगा नदी सहित कई नदियों में फेंक दिया गया था या सामूहिक कब्रों में दफना दिया गया था।
बांग्लादेश का कहना है कि हसीना के शासनकाल में हुए अपहरणों में कम से कम 287 लोग मारे गए।
भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने 2020 से हिरासत में लिए गए मुस्लिम छात्र कार्यकर्ता की जमानत याचिका खारिज की
उन पर गैरकानूनी गतिविधियां अधिनियम (UAPA) के तहत आरोप लगाया गया है, एक ऐसा कानून जो लंबे समय तक हिरासत में रखने की अनुमति देता है और जमानत प्राप्त करना बेहद मुश्किल बना देता है।
भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने 2020 से हिरासत में लिए गए मुस्लिम छात्र कार्यकर्ता की जमानत याचिका खारिज की
मामदानी पत्र दिखाता है कि मोदी सरकार ने मुसलमानों के खिलाफ आतंकवाद-विरोधी कानून का दुरुपयोग किया
उमर खालिद के साथी द्वारा साझा की गई नोट, जिसे न्यू यॉर्क सिटी के मेयर के रूप में मामदानी के शपथ लेने के बाद प्रकाशित किया गया था, ने लगभग पांच साल से बिना किसी मुकदमे के कैद में रहे इस कार्यकर्ता पर ताजा ध्यान आकर्षित किया है।
मामदानी पत्र दिखाता है कि मोदी सरकार ने मुसलमानों के खिलाफ आतंकवाद-विरोधी कानून का दुरुपयोग किया