विचार
न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी ने भारतीय मुस्लिम राजनीतिक कैदी उमर खालिद के लिए नोट लिखा
34 वर्षीय, जो पिछले साल शहर के पहले एशियाई अमेरिकी और मुस्लिम मेयर बने, ने दिसंबर 2025 में अमेरिका की यात्रा के दौरान खालिद के माता-पिता से मुलाकात के समय उन्हें यह नोट सौंपा था।
मामदानी पत्र दिखाता है कि मोदी सरकार ने मुसलमानों के खिलाफ आतंकवाद-विरोधी कानून का दुरुपयोग किया
उमर खालिद के साथी द्वारा साझा की गई नोट, जिसे न्यू यॉर्क सिटी के मेयर के रूप में मामदानी के शपथ लेने के बाद प्रकाशित किया गया था, ने लगभग पांच साल से बिना किसी मुकदमे के कैद में रहे इस कार्यकर्ता पर ताजा ध्यान आकर्षित किया है।