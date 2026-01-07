OPINION DETAIL
2025 - वह वर्ष जब तुर्किए की दीर्घकालिक रणनीति सफल हो गई
जैसे ही 2025 का समापन होने जा रहा है, तुर्किए की धैर्यपूर्ण कूटनीति, बढ़ते रक्षा उद्योग और रणनीतिक स्वायत्तता ने इसे यूरोप, मध्य पूर्व और यूरेशिया में एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में स्थापित किया है।
सबीना सिद्दीकी
सार्क का अंत और चीन-पाकिस्तान के नेतृत्व वाली क्षेत्रीय व्यवस्था का जन्म
6 मिनट पढ़ने के लिए
क़ुर्रतुलैन रहबर
ट्रंप भारत की व्यापार, सुरक्षा और क्षेत्रीय रणनीति का परीक्षण कर रहे हैं
8 मिनट पढ़ने के लिए
सबीना सिद्दीकी
सार्क का अंत और चीन-पाकिस्तान के नेतृत्व वाली क्षेत्रीय व्यवस्था का जन्म
6 मिनट पढ़ने के लिए
कविता अय्यर
एक समुदाय को मिटाना: कैसे भारत की बुलडोजर राजनीति गरीब मुसलमानों को निशाना बनाती है
8 मिनट पढ़ने के लिए
मोहम्मद एस्लामी
शांति नहीं, विराम: ईरान और इजरायल के बीच नाजुक युद्धविराम
8 मिनट पढ़ने के लिए
सलमा यूसुफ
ब्लड एंड हनी: श्रेब्रेनिका नरसंहार के तीस साल बाद
9 मिनट पढ़ने के लिए
क़ुर्रतुलैन रहबर
ट्रंप भारत की व्यापार, सुरक्षा और क्षेत्रीय रणनीति का परीक्षण कर रहे हैं
8 मिनट पढ़ने के लिए
सबीना सिद्दीकी
सार्क का अंत और चीन-पाकिस्तान के नेतृत्व वाली क्षेत्रीय व्यवस्था का जन्म
6 मिनट पढ़ने के लिए
कविता अय्यर
एक समुदाय को मिटाना: कैसे भारत की बुलडोजर राजनीति गरीब मुसलमानों को निशाना बनाती है
8 मिनट पढ़ने के लिए
मोहम्मद एस्लामी
शांति नहीं, विराम: ईरान और इजरायल के बीच नाजुक युद्धविराम
8 मिनट पढ़ने के लिए
दिल्ली में बम विस्फोट हुआ, कश्मीर में घर उजाड़ दिए गए - भारत में युद्ध अपराधों का सामान्यीकरण
फिलिस्तीन के साथ-साथ कश्मीर भी सैन्य कब्जे के सबसे लम्बे समय से चले आ रहे मामलों में से एक है, जहां आत्मनिर्णय का अधिकार, संरचनात्मक रूप से नकारा गया है।
गणतंत्र दिवस पर विचार: एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में तुर्किए की 'महान रणनीति'
एक आधुनिक राष्ट्र-राज्य के रूप में जन्म से लेकर वर्तमान तक, तुर्किए ने समय की जरूरतों के अनुकूल अपनी नीति को कैलिब्रेट किया है - अनावश्यक जोखिमों से बचने के लिए व्यावहारिकता को प्राथमिकता दी है।
7 अक्टूबर को याद करना: विवादित स्मृतियां और जारी परिणाम
दो साल बाद, 7 अक्टूबर की घटनाएं अभी भी गहराई से विवादित हैं। उभरते हुए कथानक में व्याख्या और तथ्य दोनों का योगदान है, जो इजरायल, फिलिस्तीन और शांति की कमजोर संभावनाओं को देखने का तरीका तय करता है।
78 वर्षों के बाद, भारत के मुसलमानों को नागरिकता से बाहर किया जा रहा है
पार्टिशन के बाद समानता और संबंध का वादा करने वाले भारत के 200 मिलियन मुसलमान अब कानूनी, राजनीतिक और सांस्कृतिक अपवर्जन का सामना कर रहे हैं, जो गणराज्य के धर्मनिरपेक्ष वादे की ही नींव को खोखला कर रहे हैं।
