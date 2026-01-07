तुर्किए ने अमेरिका से लूटे गए आनाटोलियाई पुरातत्व सामानों के वापस लौटने का स्वागत किया

नई यॉर्क में हस्तांतरण अंकारा के विदेशी में तस्करी किए गए प्राचीन वस्तुओं को वापस प्राप्त करने के अभियान में एक और जीत को चिह्नित करता है, क्योंकि अमेरिकी और तुर्किए अधिकारी वैश्विक धरोहर तस्करी के खिलाफ बढ़ते सहयोग का जश्न मना रहे हैं।