भारत-बांग्लादेश के बीच तनाव क्रिकेट मैदान तक पहुंच गया, जब टी20 विश्व कप की योजनाएं बिखर गईं
बांग्लादेश ने 2026 के पुरुष टी20 विश्व कप के लिए अपनी राष्ट्रीय टीम को भारत भेजने से इनकार कर दिया है। क्रिकेट में इस दरार का गहरा राजनीतिक टूटाव नई दिल्ली और ढाका के बीच दिखाई देता है।
नेपाल के रैपर-से-मेयर बने व्यक्ति ने मार्च के चुनावों में प्रधानमंत्री पद के लिए प्रत्याशी घोषित किया, जिससे राजनीतिक परिदृश्य में हलचल मच गई है।
काठमाडौं मेयर बलेन्द्र शाह ने नेपाल की परंपरागत राजनीतिक शक्ति को चुनौती देने के लिए राष्ट्रिय स्वतंत्र पार्टी के साथ हाथ मिलाया है।
मेस्सी के अचानक स्टेडियम छोड़ने के बाद प्रशंसकों ने भारतीय स्टेडियम में तोड़फोड़ की।
कई प्रशंसकों ने टिकटों के लिए 100 डॉलर से अधिक का भुगतान किया था, जिनमें से कुछ हताश हो गए और उन्होंने स्टेडियम की सीटों को उखाड़ दिया और ट्रैक पर पानी की बोतलें फेंक दीं।
तुर्किए ने अमेरिका से लूटे गए आनाटोलियाई पुरातत्व सामानों के वापस लौटने का स्वागत किया
नई यॉर्क में हस्तांतरण अंकारा के विदेशी में तस्करी किए गए प्राचीन वस्तुओं को वापस प्राप्त करने के अभियान में एक और जीत को चिह्नित करता है, क्योंकि अमेरिकी और तुर्किए अधिकारी वैश्विक धरोहर तस्करी के खिलाफ बढ़ते सहयोग का जश्न मना रहे हैं।
अध्ययन में सदियों से चले आ रहे सूखे को सिंधु घाटी सभ्यता के पतन से जोड़ा गया है
अंतर्राष्ट्रीय टीम ने गुफाओं, झीलों और जलवायु मॉडल से प्राप्त पुराजलवायु साक्ष्य का उपयोग करके क्षेत्र की प्राचीन जलवायु का पुनर्निर्माण किया
भारत के अहमदाबाद में 2030 राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन होगा
पिछले साल राष्ट्रमंडल खेलों का भविष्य संदेह में था, जब आंदोलन को 2026 के लिए प्रतिस्थापन मेजबान खोजने के लिए संघर्ष करना पड़ा।
