टीआरटी वर्ल्ड फोरम 2025 गाजा में मारे गए पत्रकारों को श्रद्धांजलि देते हुए शुरू हुआ

राष्ट्रपति एर्दोआन ने गाजा पर अंतवेदना और न्याय की मांग करते हुए टीआरटी वर्ल्ड फोरम 2025 का उद्घाटन किया, कहा, "जो लोग इज़राइल को निर्दोष मानते हैं, उन्हें खंडहरों, बमों और भूखे बच्चों को देखना चाहिए।"