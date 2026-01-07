FEATURES DETAIL
तुर्किए के ड्रोन KIZILELMA ने अनमैंड क्लोज-फॉर्मेशन फ्लाइंग में वैश्विक पहली उपलब्धि हासिल की
तुर्किए की रक्षा कंपनी बायकर ने एक प्रमुख विमानन मील का पत्थर हासिल किया है, क्योंकि उसके किजीलेलमा ड्रोन ने समन्वित स्वायत्त लड़ाकू श्रेणी के उड़ान का प्रदर्शन किया है।
टीआरटी वर्ल्ड फोरम 2025 गाजा में मारे गए पत्रकारों को श्रद्धांजलि देते हुए शुरू हुआ
राष्ट्रपति एर्दोआन ने गाजा पर अंतवेदना और न्याय की मांग करते हुए टीआरटी वर्ल्ड फोरम 2025 का उद्घाटन किया, कहा, "जो लोग इज़राइल को निर्दोष मानते हैं, उन्हें खंडहरों, बमों और भूखे बच्चों को देखना चाहिए।"
आल्टाय टैंक तुर्किए की रक्षा और वैश्विक महत्वाकांक्षाओं के लिए एक नई युग का चिह्न है
तुर्किए का पहला स्वदेशी मुख्य युद्धक टैंक देश को क्षेत्रीय सैन्य शक्ति से वैश्विक रक्षा निर्यातक में बदल देगा।
भारत की टाटा कंपनी गाजा में इजरायल के नरसंहार और फिलिस्तीन पर कब्जे में शामिल - रिपोर्ट
अमेरिकी कार्यकर्ताओं ने टाटा पर "फ़िलिस्तीन में ज़ायोनिस्ट मूलनिवासी-औपनिवेशिक परियोजना और उसके चलते होने वाले लगातार नस्लीय हिंसा का समर्थन और लाभ उठाना" का आरोप लगाया।
गाजा में स्थायी शांति सुनिश्चित करने में मुस्लिम और अरब राष्ट्रों की महत्वपूर्ण भूमिका
नाटो के प्रमुख सहयोगी तुर्की और खाड़ी अरब राज्य कतर को युद्धोत्तर गाजा में स्थिरता सुनिश्चित करने में अन्य देशों की तुलना में अधिक प्रभाव होगा।
