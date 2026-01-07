दुनिया
खेल
कला और संस्कृति
जलवायु
टेक्नॉलॉजी
अर्थव्यवस्था
कहानी
विचार
तुर्की
राजनीति
'इज़रायल-ईरान संघर्ष'
विचार
सोनिया गांधी को सांस लेने में तकलीफ के कारण गंगा राम अस्पताल में भर्ती कराया गया, हालत स्थिर है।
सर गंगा राम अस्पताल के अध्यक्ष ने कहा कि ठंड के मौसम और प्रदूषण के संयुक्त प्रभाव के कारण सोनिया के ब्रोंकियल अस्थमा में मामूली वृद्धि हुई है।
विचार
भारत ने चीनी नागरिकों के लिए नया ई-बिजनेस वीजा लॉन्च किया
यह वीजा उन्हें भारत में विशिष्ट व्यावसायिक गतिविधियों के लिए यात्रा करने की अनुमति देता है, जिसमें उपकरणों की स्थापना और चालू करना, गुणवत्ता जांच और आवश्यक रखरखाव शामिल हैं।
भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने 2020 से हिरासत में लिए गए मुस्लिम छात्र कार्यकर्ता की जमानत याचिका खारिज की
पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों में आईईडी धमाकों में दो लोगों की मौत और 25 घायल
रूस-यूक्रेन युद्ध में शहीद हुए पंजाब के व्यक्ति के पार्थिव शरीर को वापस लाया गया।
बीजिंग में पाकिस्तान और चीन ने शांति और स्थिरता के प्रति अपनी प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।
पाकिस्तान और बांग्लादेश ने जेएफ-17 लड़ाकू विमानों की संभावित खरीद पर चर्चा की।
बांग्लादेशी प्रमुख ने ढाका के "पुराने बेड़े के रखरखाव के लिए सहायता और हवाई निगरानी को बढ़ाने के लिए हवाई रक्षा रडार प्रणालियों के एकीकरण" में भी रुचि व्यक्त की।
ट्रम्प प्रशासन ग्रीनलैंड को शामिल करने के लिए कई विकल्पों पर विचार कर रहा है, सैन्य विकल्प भी शामिल
बुधवार को व्हाइट हाउस ने घोषणा की कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रशासन ग्रीनलैंड को अमेरिका में शामिल करने के कई विकल्पों पर विचार कर रहा है, जिसमें "सेना का उपयोग" भी शामिल है।
इंदौर जल संकट से 17वीं मौत, व्यापक स्वास्थ्य प्रभावों को लेकर चिंताएं बढ़ गईं
अधिकारियों ने इस स्थिति को "स्थानीय महामारी" घोषित कर दिया है। टीमें अब इस बात की जांच कर रही हैं कि दूषित पेयजल के कारण एक इलाके में इतनी तेजी से और व्यापक रूप से प्रकोप कैसे फैला।
भारतीय विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को अगली सूचना तक ईरान की गैर-जरूरी यात्रा से बचने को कहा
विदेश मंत्रालय ने ईरान में निवास वीजा पर रह रहे भारतीय नागरिकों से भी आग्रह किया कि यदि उन्होंने अभी तक ऐसा नहीं किया है तो वे भारतीय दूतावास में पंजीकरण कराएं।
बांग्लादेश का कहना है कि हसीना के शासनकाल में हुए अपहरणों में कम से कम 287 लोग मारे गए।
आयोग ने कहा कि कुछ शवों को राजधानी ढाका में स्थित बुरिगंगा नदी सहित कई नदियों में फेंक दिया गया था या सामूहिक कब्रों में दफना दिया गया था।
