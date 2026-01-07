भारत ने चीनी नागरिकों के लिए नया ई-बिजनेस वीजा लॉन्च किया

यह वीजा उन्हें भारत में विशिष्ट व्यावसायिक गतिविधियों के लिए यात्रा करने की अनुमति देता है, जिसमें उपकरणों की स्थापना और चालू करना, गुणवत्ता जांच और आवश्यक रखरखाव शामिल हैं।