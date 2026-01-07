मामदानी पत्र दिखाता है कि मोदी सरकार ने मुसलमानों के खिलाफ आतंकवाद-विरोधी कानून का दुरुपयोग किया
उमर खालिद के साथी द्वारा साझा की गई नोट, जिसे न्यू यॉर्क सिटी के मेयर के रूप में मामदानी के शपथ लेने के बाद प्रकाशित किया गया था, ने लगभग पांच साल से बिना किसी मुकदमे के कैद में रहे इस कार्यकर्ता पर ताजा ध्यान आकर्षित किया है।
2025 - वह वर्ष जब तुर्किए की दीर्घकालिक रणनीति सफल हो गई
जैसे ही 2025 का समापन होने जा रहा है, तुर्किए की धैर्यपूर्ण कूटनीति, बढ़ते रक्षा उद्योग और रणनीतिक स्वायत्तता ने इसे यूरोप, मध्य पूर्व और यूरेशिया में एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में स्थापित किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने दो मुस्लिम कार्यकर्ताओं की जमानत याचिका खारिज कर दी।
00:37
रत में वामपंथी दलों ने वेनेजुएला में अमेरिकी हमलों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया
00:45
कराची में ट्रेड यूनियनों ने वेनेजुएला में अमेरिकी कार्रवाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।
01:02
भारत में वामपंथी दलों ने वेनेजुएला में अमेरिकी हमलों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया
01:37
