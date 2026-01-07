खेलकला और संस्कृतिजलवायुदुनियाटेक्नॉलॉजीअर्थव्यवस्थाकहानीविचारतुर्कीराजनीति'इज़रायल-ईरान संघर्ष'
सोनिया गांधी को सांस लेने में तकलीफ के कारण गंगा राम अस्पताल में भर्ती कराया गया, हालत स्थिर है।
सर गंगा राम अस्पताल के अध्यक्ष ने कहा कि ठंड के मौसम और प्रदूषण के संयुक्त प्रभाव के कारण सोनिया के ब्रोंकियल अस्थमा में मामूली वृद्धि हुई है।
मामदानी पत्र दिखाता है कि मोदी सरकार ने मुसलमानों के खिलाफ आतंकवाद-विरोधी कानून का दुरुपयोग किया
उमर खालिद के साथी द्वारा साझा की गई नोट, जिसे न्यू यॉर्क सिटी के मेयर के रूप में मामदानी के शपथ लेने के बाद प्रकाशित किया गया था, ने लगभग पांच साल से बिना किसी मुकदमे के कैद में रहे इस कार्यकर्ता पर ताजा ध्यान आकर्षित किया है।
तुर्किए के ड्रोन KIZILELMA ने अनमैंड क्लोज-फॉर्मेशन फ्लाइंग में वैश्विक पहली उपलब्धि हासिल की
भारत में विवादास्पद चुनावी सुधारों को लागू करने वाले अधिकारी मर रहे हैं - और किसी को भी नहीं पता क्यों
प्रदूषण की बढ़ती समस्या के विरोध में विपक्ष ने प्रदर्शन किया
नई दिल्ली में सर्दियों के दौरान शहर में आम तौर पर दिखने वाला जहरीला धुआं छाया रहा, क्योंकि मौसम की खराब परिस्थितियों ने प्रदूषकों के फैलाव में बाधा डाली
पाकिस्तान और बांग्लादेश ने जेएफ-17 लड़ाकू विमानों की संभावित खरीद पर चर्चा की।
बांग्लादेशी प्रमुख ने ढाका के "पुराने बेड़े के रखरखाव के लिए सहायता और हवाई निगरानी को बढ़ाने के लिए हवाई रक्षा रडार प्रणालियों के एकीकरण" में भी रुचि व्यक्त की।
ट्रम्प प्रशासन ग्रीनलैंड को शामिल करने के लिए कई विकल्पों पर विचार कर रहा है, सैन्य विकल्प भी शामिल
बुधवार को व्हाइट हाउस ने घोषणा की कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रशासन ग्रीनलैंड को अमेरिका में शामिल करने के कई विकल्पों पर विचार कर रहा है, जिसमें "सेना का उपयोग" भी शामिल है।
इंदौर जल संकट से 17वीं मौत, व्यापक स्वास्थ्य प्रभावों को लेकर चिंताएं बढ़ गईं
अधिकारियों ने इस स्थिति को "स्थानीय महामारी" घोषित कर दिया है। टीमें अब इस बात की जांच कर रही हैं कि दूषित पेयजल के कारण एक इलाके में इतनी तेजी से और व्यापक रूप से प्रकोप कैसे फैला।
लीबिया के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल मोहम्मद अली अहमद अल-हद्दाद को ले जा रहा निजी जेट दुर्घटनाग्रस्त
तुर्क और इस्लामी संसार के महानतम सूफ़ियों में से एक मौलाना जलालुद्दीन-ए-रूमी
अमेरिकी प्रशासन ने 10 लाख डॉलर के “गोल्ड कार्ड” के साथ एक त्वरित वीज़ा कार्यक्रम शुरू किया
जैसे-जैसे पर्वतीय ग्लेशियर सिकुड़ते हैं, दुनिया के संसाधन भी गायब हो जाते हैं
दिल्ली का वायु प्रदूषण विश्व में अब भी सबसे अधिक में से एक है
कोलंबो में सड़कों पर पानी भर गया, मृतकों की संख्या बढ़ी
भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने 2020 से हिरासत में लिए गए मुस्लिम छात्र कार्यकर्ता की जमानत याचिका खारिज की
पाकिस्तान में गुनहगारों ने यातायात और स्थानीय पुलिस पर हमला किया, जिसमें कई अधिकारियों की मौत हो गई
उत्तर कोरिया ने हाइपरसोनिक मिसाइलों का परीक्षण किया: राज्य मीडिया
अमेरिकी सैन्य हमलों ने वेनेजुएला में निंदा और सावधानी को आकर्षित किया
अमेरिका द्वारा वेनेज़ुएला पर किए गए हमलों पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ता विरोध
सुप्रीम कोर्ट ने दो मुस्लिम कार्यकर्ताओं की जमानत याचिका खारिज कर दी।
रत में वामपंथी दलों ने वेनेजुएला में अमेरिकी हमलों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया
कराची में ट्रेड यूनियनों ने वेनेजुएला में अमेरिकी कार्रवाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।
भारत में वामपंथी दलों ने वेनेजुएला में अमेरिकी हमलों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया
वेनेजुएला के शीर्ष राजनयिक ने 'औपनिवेशिक युद्ध' के खिलाफ अमेरिका के खिलाफ वैश्विक एकजुटता की मांग की
मादुरो अपराधिक आरोपों का सामना करने के लिए अमेरिकी हिरासत में है, रूबियो ने सीनेटर को बताया
वेनेज़ुएला ने अमेरिका से मादुरो का जीवित होने का सबूत मांगा: अब तक क्या पता चला
राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी को वेनेजुएला से बाहर निकाला गया, ट्रंप का दावा
क्यूबा और कोलंबिया ने वेनेज़ुएला पर अमेरिका के हमलों की रिपोर्ट की निंदा की
दैनिक समाचार संक्षिप्त I 6 जनवरी
दैनिक समाचार संक्षिप्त I 5 जनवरी
दैनिक समाचार संक्षिप्त I 2 जनवरी
दैनिक समाचार संक्षिप्त I 1 जनवरी
दैनिक समाचार संक्षिप्त I 31 दिसम्बर
मादुरो ने वेनेज़ुएला में 'साम्राज्यवादी हमले' का आरोप लगाते हुए देशव्यापी मोबिलाइज़ेशन का आदेश दिया
वेनेज़ुएला पर ट्रंप के हमले की चेतावनी के बीच कराकास में विस्फोट, हिलोर खड़े कर देते हैं
न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी ने भारतीय मुस्लिम राजनीतिक कैदी उमर खालिद के लिए नोट लिखा
तुर्किए की मारिफ फाउंडेशन आजाद जम्मू और कश्मीर में अपना पहला स्कूल खोलने की तैयारी कर रही है।
पाकिस्तान: भारत सिंधु जल संधि के तहत अपने जल उपयोग अधिकारों का दुरुपयोग नहीं कर सकता।
भारत और पाकिस्तान ने परमाणु सुविधाओं और नागरिक कैदियों की सूचियों का आदान-प्रदान किया
भारत के इंदौर शहर में प्रदूषित पानी के कारण नौ लोगों की मौत हो गई और 200 लोग अस्पताल में भर्ती हैं
कनाडा ने एयर इंडिया से पायलट को शराब के नशे में ड्यूटी पर आने की जांच करने का अनुरोध किया
भारत ने स्वदेशी रूप से निर्मित ठोस प्रणोदक अर्ध-बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया।
भारत, इजरायल से 1,000 SPICE वायु-से-सतह मिसाइलें खरीदेगा
क्वाड देशों के दूतों ने बीजिंग में एक दुर्लभ सार्वजनिक बैठक की।
अबू धाबी में भारत-यूएई का संयुक्त सैन्य अभ्यास संपन्न हुआ
पाकिस्तान ने सऊदी अरब की सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।
ज़ोहरान मामदानी ने कुरान पर शपथ ली, यह न्यूयॉर्क सिटी के मेयर के लिए पहली बार है
इस्तांबुल में लाखों लोग फिलिस्तीन के साथ एकजुटता में मार्च करते हैं